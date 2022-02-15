2022/02/15 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي : العمالة الاجنبية زادت من نسبة البطالة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:20

واع/

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