دعوا النساء تعيش

2022/02/15 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "جسد المرأة ثورة، ملبسها اعتصام، ومظهرها بيان رقم واحد، يقلب الموازين ويعطي المؤشرات ويخلق أيديولوجية كاملة لمجتمع بأكمله"

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