تحذير من انتقال “فوضى ميسان” الى ديالى

2022/02/15 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الثلاثاء، من انتقال فوضى ميسان الى ديالى.وقال جدعان لـوكالة /المعلومة /، إن “فوضى ميسان وتداعيات ما يحصل فيها من اغتيالات قد تنتقل الى ديالى التي تعاني من تحديات كبيرة في المشهد الامني العام في ظل وجود نشاط لخلايا داعشية وجماعات اجرامية”.وأضاف، أن “اناطة المناصب […]

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