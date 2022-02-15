الصدر يوجه رسالة إلى مجلس النواب ويشدد على 4 أمور

2022/02/15 | 17:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس النواب، فيما شدد على 4 أمور مهمة.

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