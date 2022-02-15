2022/02/15 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: لا نريد حرباً في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: لا نريد حرباً في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).