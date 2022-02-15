2022/02/15 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مكسيم أوفتشينيكوف النائب الأول لرئيس مؤسسة “روس كوسموس”، أنه من غير المرجح تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2030 .ويشير أوفتشينيكوف في مقابلة مع صحيفة “فيدوموستي”، إلى أن “مدة تشغيل المحطة الفضائية الدولية محددة ومن غير المرجح تمديدها إلى ما بعد عام 2030”.وينوه، إلى أنه ليس للجانب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “روس كوسموس” تشكك بإمكانية تشغيل المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2030 first appeared on ايرث نيوز.

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