2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، اعتقال المتورط بعدد كبير من محاولات الاغتيال في محافظة ميسان، فيما أشاد بدور العشائر في دعم الدولة والقانون.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

للمزيد: لهجة ’حازمة’ من الكاظمي: أمامنا خياران..



إما الدولة أو الفوضى التي يريد البعض تكريسها

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، فقد قال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء "اعتقلنا شخصاً متورطاً بعدد كبير من محاولات الاغتيال، تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات".

وأضاف أن "قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني".

وأكد أن "عشائرنا عزيزة، وهي إرثنا وثقافتنا ومشهود لها بالانتماء الوطني، هناك من يحاول ان يسرق هذه القيم، تحت عناوين حرمها القانون؛ لهذا نهيب بعشائرنا وشيوخها العمل مع الدولة لمنع كل من تسوّل له نفسه خطف هذا العنوان الكبير من قبل بعض الجماعات".

وتابع، "شيوخ العشائر دعموا الدولة والقانون، ونحن ننظر إليهم بإكبار للاستمرار في دعم الدولة وتكريس القانون ورفض أي ممارسات غير قانونية تستخدم العشيرة غطاءً لها، وأبوابنا مفتوحة لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف تفاصيل اعتقال المتورط بتنفيذ عدد كبير من الاغتيالات في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف تفاصيل اعتقال المتورط بتنفيذ عدد كبير من الاغتيالات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).