2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة عناصر من

تنظيم داعش الإرهابي، في قضاء الشرقاط

ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قوة من المديرية العامة

ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن الإطاحة بثلاثة "دواعش خطرين" في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن الإطاحة بثلاثة "دواعش خطرين" في الشرقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).