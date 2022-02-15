الصدر يوجه رسالة إلى البرلمان‬

2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس النواب.

وقال السيد الصدر، في تغريدة له على

منصة "تويتر"، إن "عمل البرلمان لا ينبغي

أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو

الرئاسات الث

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