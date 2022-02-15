سومو توضح آلية تسعير نفوط الخام والاتفاقية بين المركز والإقليم

2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت شركة تسويق النفط (Somo)، اليوم

الثلاثاء، آلية تسعير نفوط الخام

والاتفاقية بين المركز والإقليم، فيما

أعلنت عن خطتها لعام 2022 بشأن التصدير.

وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري،

إن "سوق النفط ا

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