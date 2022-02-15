حكومة البصرة تبحث مع ممثلي شركة ايني الإيطالية ومنظمة اليونيدو تطوير القطاع الزراعي

2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الاثنين ، مع ممثلة شركة ايني الإيطالية ، وممثل عن منظمة يونيدو ، ومسؤول غرفة صناعة البصرة ، البرنامج التدريبي الخاص المتعلق لدعوة رجال الاعمال ، والشركات الناشئة ، وطلاب الجامعات الرواد المختصين لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ، فيما اتفق نائب المحافظ مع ممثل الشركة الإيطالية إضافة مبلغ 6 ملايين دولار لمشروع محطة تحلية مياه البراضعية ".وذكر المكتب الاعلامي لنائب المحافظ ، ان" التميمي ، استمع من ممثل الشركة الإيطالية ، الية برنامج تطوير القطاع الزراعي ، وبرنامج عملها ، والالية التي ستعمل وفقها بمجال التكنولوجيا والطاقة الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع المحافظة عبر البرنامج الذي طرحته الشركة امام النائب الأول ، ويقضي بتوجيه دعوة الى رجال الاعمال ، والشركات الناشئة ، وطلاب الجامعات الرواد المهنيين والاختصاص بمجال الزراعة والتكنولوجيا والابتكار ، واختيارها 30 متدربا منهم لتطوير نماذج أعمالهم وفق الأطر والمعايير المهنية المهاراتية والتخصصية للنهوض بالواقع الزراعي بالمحافظة".واوضح البيان الى اتفاق التميمي مع ممثل شركة ايني الإيطالية بإضافة 6 ملايين دولار ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية لاكمال تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البراضعية ، ومخاطبة وزارة النفط لإدخال هذا المبلغ ضمن مبالغ المنافع بالنظر للحاجة الفعلية لإكمال ما تبقى من هذا المشروع ".من جانه اكد التميمي أن الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لتطوير القطاع الصناعي وبموازاتها تعمل في نفس الوقت على تطوير القطاع الزراعي من خلال رغبتها بالتعاقد مع شركة استشارية مختصة بالزراعة لوضع دراسة حول واقع البصرة الزراعي ونوع المحاصيل الجديدة التي من الممكن إدخالها بهذا المجال ، ونوع الزراعة التي يمكن ان تتبناها المحافظة لتطوير هذا القطاع ، ورغبتها بعد اكمالها بتطبيقها على ارض الواقع "./انتهى

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