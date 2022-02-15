2022/02/15 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / قتل مواطن على يد مسلحين قرب منطقة القطاع بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في الحادث ، دون ذكر مزيد من التفاصيل"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مواطن على يد مسلحين في العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مواطن على يد مسلحين في العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).