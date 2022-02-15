محافظة عراقية تكشف عن مفاجأة في

2022/02/15 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة في وفيات فيروس كورونا، مشيرة الى تسجيل 6 وفيات خلال يومين.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية سجلت خلال الساعات 48 الماضية 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا لافتا الى ان "الوفيات في تصاعد مستمر منذ بداية شباط الجاري وهي تسجل حضور في المشهد اليومي للوباء".

واضاف، ان "90% من الوفيات هي لاشخاص غير ملقحين وكبار بالسن ويعانون من امراض مزمنة، مشيرا الى، ان "بعضهم وصل الى المراكز الصحية وهو في حالة حرجة".

واشار الى ان" نسبة الاقبال على اخذ اللقاحات منخفضة رغم التحذيرات من خطورة المشهد الوبائي العام واحتمالية ان نصل الى مرحلة تفشي الاصابات بمعدلات عالية جدا مع ارتفاع الوفيات".

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