تعليق من الحزب الديمقراطي بعد اقصاء مرشحه زيباري

2022/02/15 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محما خليل علي آغا، ان إقصاء هوشيار زيباري، استهدافا سياسيا واضرارا بمصلحة العراق.

وقال آغا في بيان، ان "الحزب الديمقراطي، راغب ان يعتلي مناصب مؤسسات الدولة شخصيات كفؤة، بشكل ينسجم مع مكانة العراق التاريخية والسياسية".

وأشاد بترشيح الرئيس مسعود بارزاني، لريبير احمد، لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان "ريبير احمد من المجاهدين الابطال، فهو فقد كافة أفراد عائلته في جريمة الانفال، فضلا عن كفاءته وانتسابه الى مدرسة بارزاني الخالدة".

وعبر، عن "جدية الحزب الديمقراطي في العمل ببرنامجه الوطني وتفعيل مؤسسات الدولة".

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