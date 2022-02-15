2022/02/15 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف ، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان وإلزامه بتسليم كافة الإيرادات الى بغداد يتيح للحكومة المركزية باسترجاع كافة الأموال التي حصل عليها الإقليم جراء بيع النفط العراقي.وقال ابو رغيف لوكالة / المعلومة /، إنه “في الآونة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار المحكمة …دولة القانون تدعو الحكومة المركزية لاسترجاع كافة الأموال من الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار المحكمة …دولة القانون تدعو الحكومة المركزية لاسترجاع كافة الأموال من الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).