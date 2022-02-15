نائب عن دولة القانون: قرار “الاتحادية” بشأن نفط الاقليم جاء متأخرا

2022/02/15 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الاقليم، بانه “جاء متأخرا”، مؤكدا أن نفط الاقليم يجب أن يخضع للحكومة الاتحادية لان النفط هو مورد الدولة الأول والأساسي.قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري لوكالة ايرث نيوز إن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير الاقليم للنفط، […]

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