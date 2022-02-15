في اللحظات الأخيرة.. أم وطفلها يفرّان من سيارة مشتعلة قبل التهام النيران لها

2022/02/15 | 17:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول المسؤولون في مدينة سبرينغ بولاية تكساس الأمريكية إن سائقة لم تدرك اشتعال النيران في سيارتها حتى رأت الدخان يتصاعد من فتحات التهوية.ويُظهر مقطع فيديو السيارة وهي تسير لمسافة كيلومتر تقريبًا قبل أن تتوقف.

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