الزاملي: العمالة الأجنبية زادت من نسبة البطالة

2022/02/15 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن العمالة الاجنبية زادت من نسبة البطالة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الزاملي ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من النواب والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومدير عام الجنسية، ومدير الاقامة، ومدير عام الضمان الاجتماعي، ومدير عام العمل، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث مشكلة العمالة الاجنبية في العراق وتوفير فرص عمل للشباب العراقي في الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بحضور عدد من السادة النواب والكادر المتقدم في وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية".وأكد الزاملي أن "ملف العمالة الاجنبية في العراق انحرف عن مساره الحقيقي من استقدام خبراء وفنيين لإدارة المشاريع الكبرى وتدريب الكوادر المحلية، ليصبح للأسف تجارة "بشعة" ومصدر "استغلال" لبعض ضعاف النفوس لتصبح مشكلة حقيقية انعكست سلباً على اقتصاد البلد والوضع الاجتماعي والامني، فضلاً عن زيادة نسب البطالة بشكل كبير".وتابع البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث هذا الملف من جميع النواحي وتسليط الضوء على اسباب المشكلة والاجراءات والتدابير التي تحد منها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة وعدد من اعضاء مجلس النواب، كذلك التشديد على متابعة العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم لدولهم وعدم التأثر بأي ضغوط قد تمارس على الجهات المنفذة".وشدد الزاملي على ضرورة تنسيق الجهات ذات الصلة لمنح سمات الدخول وتشخيص مواطن الخلل لمعالجتها، مطالبًا وزارة الداخلية بمتابعة عمل الوزارات المعنية ومدى التزامها بالتعليمات واللوائح عند تحديد حاجتها للعمالة الاجنبية، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تتضمن اعداد العاملين واماكن عملهم، داعياً اياها مع الوزارات المعنية الى تشخيص منافذ دخول العمالة غير الشرعية وتشديد السيطرة عليها".

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