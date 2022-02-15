2022/02/15 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يبدو أن الكرة الآن في الملعب السوري، لكبح جماح القوات المنفلتة عن أي سيطرة "رسمية ونظامية" والتي يقودها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وقد كرس نفسه "إسكوبار" الشرق الأوسط وبرتبة عسكرية وقوات مسلحة."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العين الحمراء" الأردنية.. حرب غير معلنة مع نظام دمشق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العين الحمراء" الأردنية.. حرب غير معلنة مع نظام دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).