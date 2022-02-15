وزير الدفاع الأوكراني: لا يوجد اي تجمع هجومي للقوات الروسية قرب حدودنا

2022/02/15 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ،اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي تجمع هجومي للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف في مداخلة خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: “أوكد بكل مسؤولية واستنادا إلى بيانات المخابرات الأوكرانية والبيانات التي نتلقاها من الشركاء – لم يتم حتى 14 فبراير 2022، إنشاء مجموعة هجومية هجومية (روسية) واحدة”.

كما أشار إلى أنه لا توجد أسباب لفرض الأحكام العرفية في البلاد الآن، فضلا عن أنه شخصيا لا يعتقد أن “روسيا يمكنها غزو كييف والاستيلاء عليها”.

وسبق أن زعمت تقارير أمريكية عن أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في 16 فبراير الحالي، بينما نفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا واتهمت الغرب بتأجيج الهستيريا حول هذا الموضوع لتحقيق أغراض خاصة به.

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