الناتو متفائل برغبة موسكو مواصلة الدبلوماسية ويدعو لخفض عملي للتصعيد

2022/02/15 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بما وصفه بالإشارات التي تصدرها روسيا حول رغبتها في مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف في شرق أوروبا، داعيا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملي على الأرض.وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي من بروكسل، “هناك إشارات من موسكو على […]

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