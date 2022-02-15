الجيل الجديد يطالب بخطوة حكومية من بغداد بعد قرار الاتحادية بشأن نفط الاقليم

2022/02/15 | 18:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..أعتبر عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير نفط الإقليم بأنه “قرار صائب”.وقال محمد لوكالة / المعلومة /، إنه “على الحكومة الاتحادية إرسال وفد رقابي لكشف صادرات الإقليم النفطية والإيرادات التي يحصل عليها يوميا، من بيع النفط”.وأضاف أنه “المواطن في الإقليم لم يستفد […]

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