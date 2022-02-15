دورة تدريبية للنساء القياديات في شركة الموانئ

2022/02/15 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتحت الشركة العامة لمواني العراق اليوم دورة تدريبية للنساء القياديات بالتعاون والتنسيق مع قسم تمكين المرأة في ديوان محافظة البصرة .وقال مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي "ان موانئ العراق من الشركات الأولى التي استحدثت دائرة لتمكين المرأة ونحن ندعم هذا التوجه الذي يمكن النساء من تخطي الصعاب كافة .لافتا الى ان الدورة أقيمت برعاية الشركة وبدعم من منظمة النجدة الشعبية ( PAO ) واليونسيف .من جانبها بينت مسؤولة شعبة تمكين المرأة في الشركة نوال يوسف يعقوب "ان الهدف من أقامة الدورات هو تمكين موظفات الشركة من اداء عملهن بكل حرية " ./انتهى

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