الطلبة يكتسح شباك النجف بثلاثية

2022/02/15 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكتسح فريق الطلبة شباك مضيفه النجف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة 21 من منافسات الدوري الكروي الممتاز.وبرغم البداية السريعة لفريق النجف الذي تقدم أولا من ركلة جزاء في الدقيقة 18 سجل منها المحترف الكاميروني تييري، إلا ان الطلبة عاد للمباراة بهدف التعادل وبطريقة جميلة باقدام المدافع محمد جواد في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وفي الشوط الثاني حصل فريق الطلبة على ركلة جزاء طرد على اثرها مدافع النجف محمد عبد الزهرة بعد لمسه الكرة باليد ليسجل منها محمد زامل الهدف الثاني في الدقيقة 71 وأكمل البديل علي خليل الثلاثية في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز الطلبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني مؤقتا بانتظار النتائج الأخرى فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 32 في المركز السابع./انتهى

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