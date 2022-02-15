2022/02/15 | 18:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حادث مروع على طريق رمادي-هيت وسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حادث مروع على طريق رمادي-هيت وسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حادث مروع على طريق رمادي-هيت وسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).