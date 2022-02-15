الحدادة في كربلاء لها في كل زقاق ومبنى بصمة ابداع (تقرير مصور)

2022/02/15 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى عليه اكثر من قرن وكان العمود

الفقري لبناء الدور ومآذن وابواب

المساجد والاضرحة والابراج، تدرج من

الكورة والبرجيم الى الولدن والسي ان

سي، ورغم غزو المستورد لاسواقه الا ان

اسماء اسطواته وخبراتهم ومنج

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