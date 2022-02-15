اللواء رسول: تنسيق مع أسايش أربيل أدى إلى اعتقال 5 من عناصر داعش

2022/02/15 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الثلاثاء، إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش إثر تنسيق مع مديرية أسايش أربيل.

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وقال رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج الجهد التنسيقي المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة أربيل، جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة أربيل تمكن من القاء القبض على 5 إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية".

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