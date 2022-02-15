2022/02/15 | 18:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم

الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين

ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية، في

أربيل.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث العسكري باسم الكاظمي: القبض على 5 إرهابيين من داعش في أربيل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث العسكري باسم الكاظمي: القبض على 5 إرهابيين من داعش في أربيل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).