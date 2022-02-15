تقدير لرقم

2022/02/15 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدرت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، اليوم الثلاثاء، سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي في ظل غير المسبوق لأسعار النفط عالمياً.

وقالت الدليمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر النفط غير مستقر بطبيعته ولكن مع الارتفاع الحالي سيتم تغييره في موازنة العام الحالي"، مرجحة أن "يكون بسعر 50 دولاراً للبرميل".

واضافت، ان "الهدف من اعتماد هذا السعر هو عدم حصول عجز في الموازنة لذلك فان سعر 50 دولار للبرميل هو معدل وسط في ظل عدم ثبات الأسعار".

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