2022/02/15 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نسب متقدمة في ملف تضخم الاموال والكسب غير المشروع.

وقال الساعدي في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، ان "هناك زيادة كبيرة في وتيرة عمليات الضبط مقارنة بالأعوام السابقة".

واضاف ان "هيئة النزاهة سجلت نسب متقدمة في ملف تضخم الاموال والكسب غير المشروع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة النزاهة: تسجيل نسب متقدمة في ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة النزاهة: تسجيل نسب متقدمة في ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).