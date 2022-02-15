2022/02/15 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بخمسة ارهابيين في اربيل .

وقال إعلام رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج الجهد التنسيقي المثمر لزيارة رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب إلى مُحافظة أربيل، جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة أربيل يتمكن من القاء القبض على ( 5 ) إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية".

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