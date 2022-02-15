2022/02/15 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غرقت سفينة صيد إسبانية قبالة السواحل الشرقية لكندا، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الأقل، بينما تم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.وقالت الحكومة الإسبانية إن عمليات البحث جارية لتحديد أماكن أفراد آخرين من طاقم الزورق الغارق والمكون من 22 فردا.وذكرت متحدثة باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 اشخاص نتيجة غرق سفينة إسبانية قبالة سواحل كندا first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 اشخاص نتيجة غرق سفينة إسبانية قبالة سواحل كندا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 اشخاص نتيجة غرق سفينة إسبانية قبالة سواحل كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).