مجلس الوزراء يصوت على فتح قنصليات عراقية في 3 بلدان

2022/02/15 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية، في أربيل.وقال رسول في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه إن “جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة أربيل يتمكن من القاء القبض على ( ٥ ) إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية”.وأضاف، […]

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