2022/02/15 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، مع قائد عمليات سومر الفريق سعد الحربية الوضع الامني في المحافظة، فيما اكدا على اهمية عدم الانزلاق لمربع الفوضى.وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الاجتماع المشترك، جاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الأمني”.ونقل البيان عن محافظ ذي قار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار وقائد عمليات سومر يبحثان الوضع الامني ويؤكدان اهمية عدم الانزلاق لمربع الفوضى first appeared on ايرث نيوز.

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