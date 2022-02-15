ترند‏ #ولايتي_لامير_النحل يتصدر تويتر العراق

2022/02/15 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..تصدر هاشتاك‏ ‏ #ولايتي_لامير_النحل منصة تويتر، بمناسبة ولادة الامام علي بن ابي طالب (ع).وكر مغردون “نبارك لسيدنا ومولانا صاحبنا صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)، ميلاد مولى الموحدين، ابن عم الرسول الأمين، زوج البتول، أب الحسنين امير المؤمنين عليه السلام).وركز الهاشتاك على دور الإمام علي (عليه السلام ) في مجابهة […]

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