رابطة الليجا تحدد موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

2022/02/15 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رابطة الدوري الإسباني ،اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولة 26 من الليجا.

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تنطلق الجولة 26 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري بمباراة واحدة تجمع بين ليفانتي وإلتشي.

وتستكمل المباريات يوم السبت 26 فبراير/ شباط الجاري بأربع مباريات أبرزها ريال مدريد مع رايو فاييكانو.

وتستمر الجولة يوم الأحد 27 فبراير/ شباط الجاري بأربع مباريات أبرزها برشلونة مع أتلتيك بيلباو، وتختتم المباريات في اليوم التالي بمباراة قادش وغرناطة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويليه إشبيلية في المركز الثاني بـ50 نقطة، بينما برشلونة في الترتيب الرابع بـ39 نقطة.

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