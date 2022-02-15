2022/02/15 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري".



(عبد الله البردوني)"الثّورة هي شكل الحرب الوحيد الذي لا يأتي النّصر فيه إلاّ عبر سلسلة من الهزائم".



(روزا لوكسمبورغ ) "لا يزال الأغبياء يتصوّرون أنّ الثّورة قابلة للهزيمة".



(ارنستو تشي غيفارا) *** تهجين الثّورة وسحل السّياسةبعد أحد عشر سنة على ثورة 14جانفي تونس "المريضة حسّا ومعنى" ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فداحة المشهد السّياسيّ في تونس / جريمة قتل الفعل السّياسيّ - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فداحة المشهد السّياسيّ في تونس / جريمة قتل الفعل السّياسيّ - الطايع الهراغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).