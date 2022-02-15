الدنيا دي قلع ملط - فى العشواية والصدفة والنظام - سامى لبيب

2022/02/15 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والإنسان والوجود (116) .- العشوائية والنظام والصدفة – جزء رابع .نحن أمام الجزء الرابع من مبحث العشوائية والنظام والصدفة ضمن سلسلة نحو فهم الحياة والإنسان والوجود , ليكون الجديد فى هذا المقال ليس في التأملات المطروحة بل فى طريقة صياغتها وعرضها لتبتعد عن الصرامة المعهودة فى الكتابات الفلسفية لتتخذ أداء وصور طريفة كأسلوب جديد يبغي الطرافة فى مناقشة الأفكار بعيداً عن صرامت ......





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