بسبب إعلان دفعت عليه أموالًا طائلة.. أنظمة شركة تتعرض لعطل لم تخطط له

2022/02/15 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتف البشر ونبحت الكلاب على أحد إعلانات مباراة الـ"سوبر بول"، ولقي الإعلان رواجًا كبيرًا لدرجة أنها أدى إلى تعطيل أنظمة الشركة المُعلنة.

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