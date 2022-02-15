إحصائية بعدد الجسور والمحطات المدمرة في الأنبار

2022/02/15 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي أحصت مديرية سكك المنطقة الغربية، اليوم الثلاثاء، عدد جسور والمحطات المدمرة على خط السكك الحديدية بالمحافظة، فيما أعلنت عن ادراج اعادة تأهيل خط سكك بغداد عكاشات بخطة 2022.وقال مدير سكك المنطقة الغربية أحمد صالح حمد، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "سكك حديد المنطقة الغربية هي جزء من الشركة العامة لسكك حديد العراق، والخط الذي يربط بين محافظة الانبار وبغداد هو امتداد إلى المحافظات الجنوبية والشمالية"، مبيناً أن "هناك خطا من بيجي إلى حديثة يربط المحافظات الشمالية مع الانبار".وأضاف أن "هناك تنسيقاً وتعاوناً كبيراً بين محافظة الانبار والشركة العامة لسكك الحديد على اعادة اعمار الجسور والقناطر وخطوط السكك وأبنية المحطات المدمرة، حيث ان عدد الجسور المدمرة على خط الغربية بلغت 7 جسور".وتابع أنه "تم الاتفاق بين الشركة العامة للسكك والمحافظة على اعادة أعمارها وأحيلت الى الشركات المختصة، حيث بلغت نسبة انجاز الجسور من 50 الى 72 بالمئة"، مؤكداً أن "العمل جار لإكمالها ضمن المدد المحددة، وكذلك تم البدء بأعمار القناطر وخطوط السكك لهذا الخط الحيوي".وأشار إلى أن "المحطات على هذا الخط هي 32 محطة، دمرت بنسبة 90%، حيث تم الاتفاق بين الشركة العامة للسكك ومحافظة الانبار على اكمالها واعداد التصاميم وادراجها ضمن موازنة عام 2022".وأوضح، أن "خط بغداد القائم يعتبر من الخطوط الستراتيجية، بالاضافة الى نقل المسافرين، فهو معد لنقل مختلف البضائع من الوقود والأسمدة والشاحنات التخصصية لنقل الأسمنت والحاويات والحجر"، لافتاً إلى أن "هذا الخط تعرض للتدمير خلال دخول داعش الارهابي، حيث إن الجهود مستمرة لغرض اعادة هذا الخط المهم".

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