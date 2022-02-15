أول تعليق من كردستان حول قرار المحكمة العليا حول النفط والغاز

2022/02/15 | 19:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المسؤول الكردي القضية بـ "السياسية"

الترا عراق - فريق التحرير

علق برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، على قرار المحكمة العليا القاضي بتسليم إدارة تصدير النفط والغاز إلى الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان كردستان بزار كوجر في بيان، إنّ "عددًا من وسائل الإعلام اتصلت حول قرار اليوم الصادر من قبل المحكمة الاتحادية، وأقول إنّه من الأفضل للسادة التحدث إلى السياسيين حول هذا الموضوع لأنه قضية سياسية وليست دستورية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أنّ "المحكمة الاتحادية تصدر حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أنّ "الاتحادية ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم".

كما ألزمت الاتحادية حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وفي وقت سابق، بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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