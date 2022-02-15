الحمداني: المشهد الأمني في كركوك غير مستقر ونسعى لوضعها خارج الصفقات

2022/02/15 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر مدير مكتب ائتلاف النصر في كركوك عزام الحمداني، الثلاثاء، من تخبط الوضع الامني في المحافظة نتيجة الصفقات السياسية التي تجري عليها الان.وقال الحمداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الخلافات السياسية بين الكتل تؤثر بشكل سلبي على المشهد الأمني في كركوك “، مشيراً إلى أن “المحافظة ليست بعيدة عن الصفقات […]

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