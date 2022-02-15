تحذير من الفوضى.. محافظ ذي قار يجتمع مع قائد عمليات سومر

2022/02/15 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، مع قائد عمليات سومر الوضع الامني في المحافظة، فيما تم التحذير من الانزلاق لمربع الفوضى.

وقال مكتب الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الغزي بحث الوضع الامني في محافظة ذي قار، مع قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، وبحضور قائممقام الناصرية".وأوضح الغزي، إن "الاجتماع المشترك، جاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الأمني، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد مهام الأجهزة الأمنية وتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، وعدم الانزلاق لمربع الفوضى".

وأشار إلى أن "الاجتماع خرج بعدد من القرارات التي تخص الجانب الأمني في المحافظة نحو تعزيز السلم الاهلي ومراعاة مصالح جميع ابناء المحافظة".

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