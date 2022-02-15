رئيس حكومة اقليم كردستان يصل الدوحة تلبية لدعوة أمير قطر

2022/02/15 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ،اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى قطر في تلبية لدعوة وجهها له أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقبال البارزاني والوفد المرافق له في مطار الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي وسفير العراق لدى قطر عمر أحمد البرزنجي.

و ذكرت مصادر ان رئيس حكومة الإقليم سيجري سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة.

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