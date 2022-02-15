بوتين: لا نريد الحرب وجاهزون للتفاوض

2022/02/15 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يريد الحرب” فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه اقترح مبادرات لإطلاق مفاوضات بشأن “الأمن المشترك”، لكن لم يتلق “ردا إيجابيا” وفق تعبيره.وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “تحدثنا عن وجهة النظر الروسية بشأن الاقتراحات التي لها […]

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