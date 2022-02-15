عراقي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للشطرنج

2022/02/15 | 19:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فاز رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير، بعضوية الاتحاد العربي للعبة، اليوم الثلاثاء.وقال عبد الامير في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد العربي للشطرنج انتخبني عضواً يه خلال المؤتمر الانتخابي الذي أقيم بدولة الامارات العربية المتحدة”.وبين ان “الفوز بمنصب عربي هو لرياضة العراق عموماً، وليس للشخص الفائز”، مستطرداً […]

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