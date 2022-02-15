2022/02/15 | 19:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني العراقي يقبض على سبعة "إرهابيين" شمالي البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 19:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني العراقي يقبض على سبعة "إرهابيين" شمالي البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني العراقي يقبض على سبعة "إرهابيين" شمالي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).