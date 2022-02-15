رئيسي يبدأ الخميس المقبل لزيارة للدوحة

2022/02/15 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يبدأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الخميس المقبل زيارة للعاصمة القطرية الدوحة .وذكرت مصادر اعلامية ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيبدأ الخميس القادم زيارة رسمية الى العاصمة القطرية الدوحة تمتد لأيام لمناقشة القضايا الإقليمية وملفها النووي على ضوء التحركات الدولية الراهنة .وكشفت مصادر دبلوماسية عن أن الزيارة ستمتد حتى موعد انعقاد قمّة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي تستضيفها قطر في 22 شباط الحالي.وتعد روسيا وإيران وقطر من أهم دول المنتدى الذي سيعقد أيضا اجتماعات وزارية تستمرّ يومين./انتهى3https://chat.whatsapp.com/JsWKJ4RcH6b6UBfwhg0sEKwww.irannewsagency.nethttps://t.me/Iran_Bel_Arabi

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