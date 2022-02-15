2022/02/15 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد العراق ومصر اهمية متابعة مخرجات اجتماعات آلية التنسيق الثلاثيّ بين بغداد والقاهرة وعُمان .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم, ان رئيس الدائرة العربية وكالة في وزارة الخارجية أسامة مهدي غانم التقى السفير المصري وليد محمد إسماعيل وبحث معه العلاقات الثنائيَّة وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد والقاهرة".وأعرب رئيس الدائرة العربية عن حرص العراق على دعم العلاقات العراقيَّة-المصريَّة وصولاً إلى تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يلبي طموحات، وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المُشترَكة في التقدم، والازدهار، والتنميّة".وأكّد الجانبان بحسب البيان, أهميّة مُتابعة مُخرجات اجتماعات آلية التنسيق الثلاثيّ بين بغداد والقاهرة وعُمان في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدان الثلاثة، والعمل على تفعيل آلية العمل العربيّ المُشترَك، وتم التطرق إلى آخر المُستجدات على الساحة العربيَّة والإقليميَّة./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يؤكدان اهمية متابعة مخرجات اجتماعات آلية التنسيق الثلاثيّ بين بغداد والقاهرة وعُمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يؤكدان اهمية متابعة مخرجات اجتماعات آلية التنسيق الثلاثيّ بين بغداد والقاهرة وعُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).