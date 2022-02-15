الاتحاد الأوروبي يدين دعوة البرلمان الروسي الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي شرق أوكرانيا

2022/02/15 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دان الاتحاد الأوروبي “بشدة” مطالبة مجلس “الدوما” الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، معتبرا هذا الاعتراف “انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك”.وجاء في بيان صدر عن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة مطالبة مجلس الدوما الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا”.[…]

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